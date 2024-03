Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der DAX notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent leichter bei 17 681,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,793 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,188 Prozent auf 17 682,78 Punkte an der Kurstafel, nach 17 716,17 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 690,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 680,66 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.02.2024, wies der DAX 16 904,06 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 533,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Wert von 15 578,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 816,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 1,80 Prozent auf 70,26 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,76 Prozent auf 226,80 EUR), RWE (+ 0,75 Prozent auf 30,83 EUR), Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 193,80 EUR) und Rheinmetall (+ 0,47 Prozent auf 432,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-1,21 Prozent auf 12,44 EUR), Siemens Energy (-1,17 Prozent auf 13,89 EUR), Continental (-1,17 Prozent auf 72,40 EUR), Covestro (-1,05 Prozent auf 48,84 EUR) und adidas (-1,02 Prozent auf 182,62 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 649 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 202,327 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

