Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht nachmittags Zuschläge

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,21 Prozent fester bei 17 593,62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,767 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,075 Prozent auf 17 569,61 Punkte an der Kurstafel, nach 17 556,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 17 552,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 605,29 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,13 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, mit 16 961,39 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, wies der DAX einen Wert von 15 992,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wurde der DAX mit 15 365,14 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,92 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 605,29 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 2,00 Prozent auf 88,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,96 Prozent auf 218,50 EUR), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 179,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,38 Prozent auf 427,40 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 235,90 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,76 Prozent auf 33,27 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,24 Prozent auf 25,39 EUR), Symrise (-1,87 Prozent auf 94,52 EUR), Beiersdorf (-1,44 Prozent auf 137,10 EUR) und SAP SE (-1,38 Prozent auf 172,38 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 600 581 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 202,358 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

