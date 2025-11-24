DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Beiersdorf-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.11.2015 wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87,01 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 1,149 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Beiersdorf-Papiers auf 89,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,52 Prozent.

Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,50 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at