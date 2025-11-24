Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Beiersdorf-Investition im Blick 24.11.2025 10:04:16

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Beiersdorf-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.11.2015 wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87,01 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 1,149 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Beiersdorf-Papiers auf 89,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,52 Prozent.

Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,50 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten