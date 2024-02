Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagmorgen.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,12 Prozent höher bei 17 371,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 17 183,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 385,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 22.01.2024, einen Stand von 16 666,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 959,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 426,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,75 Prozent nach oben. Bei 17 385,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,28 Prozent auf 70,98 EUR), Infineon (+ 4,21 Prozent auf 34,28 EUR), Sartorius vz (+ 2,47 Prozent auf 340,10 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,17 Prozent auf 46,59 EUR) und SAP SE (+ 2,08 Prozent auf 165,66 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-3,45 Prozent auf 215,40 EUR), Fresenius SE (-1,26 Prozent auf 25,87 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,14 Prozent auf 88,76 EUR), Deutsche Börse (+ 0,19 Prozent auf 186,80 EUR) und Henkel vz (+ 0,25 Prozent auf 71,44 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 892 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 190,731 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,81 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

