Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX klettert schlussendlich

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,61 Prozent fester bei 18 310,50 Punkten.

Bei 18 326,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 167,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 08.03.2024, bei 17 765,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, stand der LUS-DAX bei 16 763,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Stand von 15 645,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,36 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 7,39 Prozent auf 26,02 EUR), Rheinmetall (+ 4,43 Prozent auf 560,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,30 Prozent auf 18,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,54 Prozent auf 76,61 EUR) und Covestro (+ 2,38 Prozent auf 52,44 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen MTU Aero Engines (-2,17 Prozent auf 225,50 EUR), Brenntag SE (-1,07 Prozent auf 75,66 EUR), Hannover Rück (-0,71 Prozent auf 238,00 EUR), Beiersdorf (-0,54 Prozent auf 129,65 EUR) und Symrise (-0,51 Prozent auf 107,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 225 239 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,089 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,10 Prozent gelockt.

