Börse Frankfurt in Rot: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Am Donnerstag steht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,33 Prozent im Minus bei 18 412,75 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,812 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 18 465,47 Punkte an der Kurstafel, nach 18 473,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 481,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 394,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,55 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 30.04.2024, mit 17 932,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17 678,19 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 30.05.2023, den Stand von 15 908,91 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 9,80 Prozent zu Buche. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 1,22 Prozent auf 61,34 EUR), adidas (+ 1,19 Prozent auf 229,80 EUR), Porsche (+ 1,12 Prozent auf 74,24 EUR), Beiersdorf (+ 0,94 Prozent auf 144,95 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,72 Prozent auf 28,10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-6,17 Prozent auf 113,35 EUR), SAP SE (-3,37 Prozent auf 169,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,83 Prozent auf 38,11 EUR), Sartorius vz (-0,70 Prozent auf 240,10 EUR) und Covestro (-0,68 Prozent auf 48,50 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 227 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,856 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,01 zu Buche schlagen. Mit 7,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at