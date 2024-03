Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer

Der LUS-DAX zeigt sich am Montagnachmittag in Rot.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 17 915,50 Punkte abwärts.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 011,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 901,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 068,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 671,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 14 754,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,00 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 14,99 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,46 Prozent auf 24,82 EUR), Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 471,50 EUR), Porsche (+ 2,65 Prozent auf 90,70 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,76 Prozent auf 48,10 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil adidas (-2,63 Prozent auf 199,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,96 Prozent auf 38,35 EUR), Hannover Rück (-1,43 Prozent auf 241,10 EUR), Henkel vz (-1,34 Prozent auf 73,56 EUR) und Deutsche Bank (-1,19 Prozent auf 13,47 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5 247 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 200,669 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

