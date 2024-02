Börse Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

So bewegt sich der MDAX mittags.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,82 Prozent auf 25 932,78 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 249,377 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,300 Prozent auf 26 069,69 Punkte an der Kurstafel, nach 26 148,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 069,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 897,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 19.01.2024, lag der MDAX noch bei 25 432,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, stand der MDAX bei 26 283,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, den Stand von 28 857,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,37 Prozent nach unten. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 1,47 Prozent auf 34,50 EUR), PUMA SE (+ 0,88 Prozent auf 42,58 EUR), HELLA GmbH (+ 0,87 Prozent auf 81,50 EUR), AIXTRON SE (+ 0,26 Prozent auf 34,85 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,22 Prozent auf 13,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Bechtle (-4,67 Prozent auf 46,93 EUR), HelloFresh (-2,90 Prozent auf 12,04 EUR), thyssenkrupp (-2,84 Prozent auf 4,62 EUR), Siltronic (-2,40 Prozent auf 87,35 EUR) und SMA Solar (-1,84 Prozent auf 53,30 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 612 954 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,966 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

