Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Dienstag zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag gewann der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,44 Prozent auf 25 284,26 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 249,107 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 25 189,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 174,14 Punkten am Vortag.

Bei 25 178,62 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 327,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, mit 25 116,62 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, wies der MDAX 27 281,48 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 26 999,47 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 5,79 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 9,21 Prozent auf 6,76 EUR), TUI (+ 5,03 Prozent auf 6,18 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,67 Prozent auf 65,00 EUR), PUMA SE (+ 3,38 Prozent auf 38,54 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,62 Prozent auf 2,27 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HelloFresh (-3,99 Prozent auf 7,32 EUR), Delivery Hero (-3,29 Prozent auf 23,83 EUR), TRATON (-2,51 Prozent auf 29,10 EUR), LANXESS (-1,22 Prozent auf 25,20 EUR) und RATIONAL (-1,18 Prozent auf 876,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 012 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 20,013 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

