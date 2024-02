Börse New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der Dow Jones bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,21 Prozent stärker bei 38 603,20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 11,537 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,333 Prozent tiefer bei 38 392,90 Punkten in den Handel, nach 38 521,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 38 573,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 689,30 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,146 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 37 466,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34 152,60 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 156,69 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,35 Prozent nach oben. Bei 38 783,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 1,47 Prozent auf 23,45 USD), UnitedHealth (+ 1,42 Prozent auf 517,92 USD), Microsoft (+ 1,06 Prozent auf 409,79 USD), Home Depot (+ 0,88 Prozent auf 359,38 USD) und Caterpillar (+ 0,63 Prozent auf 324,76 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Amgen (-2,96 Prozent auf 306,71 USD), Walt Disney (-1,77 Prozent auf 97,53 USD), Dow (-0,56 Prozent auf 53,74 USD), Verizon (-0,55 Prozent auf 40,88 USD) und Cisco (-0,26 Prozent auf 49,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 1 828 899 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,798 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at