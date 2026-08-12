voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Index im Blick
|
12.08.2026 16:00:32
Börse Wien: ATX im Plus
Um 15:42 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent nach oben auf 6 674,56 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 186,228 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 6 673,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 672,96 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 658,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 699,05 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,321 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX bei 6 484,89 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 5 848,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 716,84 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,72 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 780,42 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,57 Prozent auf 162,20 EUR), DO (+ 2,99 Prozent auf 207,00 EUR), PORR (+ 2,61 Prozent auf 39,30 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 23,55 EUR) und Verbund (+ 0,96 Prozent auf 57,55 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-1,65 Prozent auf 46,56 EUR), OMV (-1,45 Prozent auf 64,50 EUR), BAWAG (-0,66 Prozent auf 180,30 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 30,90 EUR) und Wienerberger (-0,47 Prozent auf 21,12 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 285 652 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,003 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,39 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
13.08.26
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Wien: ATX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Wien: ATX im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu voestalpine AG
|07.08.26
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|07.08.26
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|12.02.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|167,80
|1,57%
|BAWAG
|180,70
|-0,33%
|DO & CO
|208,00
|0,24%
|Erste Group Bank AG
|122,60
|0,57%
|Lenzing AG
|23,10
|-2,12%
|OMV AG
|65,40
|1,00%
|Österreichische Post AG
|30,75
|-0,49%
|PORR AG
|39,00
|-0,26%
|Verbund AG
|56,60
|-0,26%
|voestalpine AG
|46,82
|0,86%
|Wienerberger AG
|20,50
|-2,29%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 728,18
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.