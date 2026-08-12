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Index im Blick 12.08.2026 16:00:32

Börse Wien: ATX im Plus

Börse Wien: ATX im Plus

Beim ATX stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent nach oben auf 6 674,56 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 186,228 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 6 673,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 672,96 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 658,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 699,05 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,321 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX bei 6 484,89 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 5 848,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 716,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,72 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 780,42 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,57 Prozent auf 162,20 EUR), DO (+ 2,99 Prozent auf 207,00 EUR), PORR (+ 2,61 Prozent auf 39,30 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 23,55 EUR) und Verbund (+ 0,96 Prozent auf 57,55 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-1,65 Prozent auf 46,56 EUR), OMV (-1,45 Prozent auf 64,50 EUR), BAWAG (-0,66 Prozent auf 180,30 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 30,90 EUR) und Wienerberger (-0,47 Prozent auf 21,12 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 285 652 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,003 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,39 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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