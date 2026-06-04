Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die voestalpine-Aktien von 57 auf 60 Euro angehoben. Ihre Empfehlung "Buy" bestätigten die Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick nach der Vorlage von Jahreszahlen.

Synagowitz bezeichnete in der am Mittwoch erstellten Studie das Viertquartal des Stahlkonzerns als "solide" und hob den abermals über den Erwartungen liegenden Free Cash Flow hervor. Beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 könne das untere Ende der EBITDA-Spanne als enttäuschend bezeichnet werden, jedoch berücksichtige dies nach Ansicht der Analysten ein erhebliches Maß an Unsicherheit.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Donnerstag mit plus 2,2 Prozent bei 47,86 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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