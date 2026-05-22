Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die voestalpine-Aktien bei 57 Euro belassen. Ihre Empfehlung "Buy" bestätigten die Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick in einer Vorausschau auf das Schlussquartal 2025/26 des Stahlkonzerns ebenfalls.

"Wir erwarten ein weiteres Quartal mit starker Cash-Generierung und einem deutlichen Anstieg des EBITDA, der auf die starke Entwicklung in den Bereichen Stahl und Metallbau zurückzuführen ist", so die Analysten. Sie seien der Ansicht, dass die voestalpine "für Anleger, die Qualität mit zyklischem Aufwärtspotenzial zu einer attraktiven Bewertung suchen, ein attraktives Anlageziel" darstelle.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Deutsche Bank-Analysten nun einen Gewinn von 2,19 Euro (statt 2,22) je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre wurden auf 3,87 Euro (statt 3,93) gesenkt bzw. auf 5,62 Euro (statt 5,60) erhöht. Die Dividenden werden mit 0,60 (2025/26), 0,70 (2026/27) und 1,00 (2027/28) erwartet.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Freitag zu Mittag mit 45,98 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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