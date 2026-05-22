voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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22.05.2026 12:57:00

voestalpine kaufen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die voestalpine-Aktien bei 57 Euro belassen. Ihre Empfehlung "Buy" bestätigten die Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick in einer Vorausschau auf das Schlussquartal 2025/26 des Stahlkonzerns ebenfalls.

"Wir erwarten ein weiteres Quartal mit starker Cash-Generierung und einem deutlichen Anstieg des EBITDA, der auf die starke Entwicklung in den Bereichen Stahl und Metallbau zurückzuführen ist", so die Analysten. Sie seien der Ansicht, dass die voestalpine "für Anleger, die Qualität mit zyklischem Aufwärtspotenzial zu einer attraktiven Bewertung suchen, ein attraktives Anlageziel" darstelle.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Deutsche Bank-Analysten nun einen Gewinn von 2,19 Euro (statt 2,22) je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre wurden auf 3,87 Euro (statt 3,93) gesenkt bzw. auf 5,62 Euro (statt 5,60) erhöht. Die Dividenden werden mit 0,60 (2025/26), 0,70 (2026/27) und 1,00 (2027/28) erwartet.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Freitag zu Mittag mit 45,98 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/szk

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0051 2026-05-22/12:57

Zusammenfassung: voestalpine AG kaufen
Unternehmen:
voestalpine AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
45,76 € 		Abst. Kursziel*:
24,56%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
45,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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