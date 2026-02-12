voestalpine Aktie
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Gewinnprognosen für die kommenden Geschäftsjahre der voestalpine in Reaktion auf die gemeldeten Drittquartalszahlen des Stahlkonzerns erhöht und damit auch ihr Kursziel von 48 auf 57 Euro angehoben. Die voestalpine-Aktie sehen sie auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv bewertet und bestätigen ihre Empfehlung "buy". Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Donnerstagvormittag mit 45,20 Euro.
Das politische Umfeld für die Stahlbranche sei derzeit zwar schwierig, die voestalpine habe aber gute Wachstumsaussichten in einer Reihe von Geschäftsfeldern, heißt es in der Analyse. Die Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick verweisen insbesondere auf die Sparte Bahninfrastruktur, die sie unterbewertet sehen.
Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Deutsche Bank-Analysten nun einen Gewinn von 2,22 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre wurden auf 3,93 bzw. 5,60 Euro erhöht. Die Dividenden werden mit 0,60 (2025/26), 0,70 (2026/27) und 1,00 (2027/28) erwartet.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
