Börse Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime sinkt am Mittag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,88 Prozent tiefer bei 1 802,18 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent stärker bei 1 818,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 818,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 818,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 791,33 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 3,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 740,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 840,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 607,78 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,14 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 3,85 Prozent auf 5,40 EUR), Verbund (+ 1,45 Prozent auf 76,90 EUR), Wienerberger (+ 1,34 Prozent auf 28,68 EUR), STRABAG SE (+ 1,08 Prozent auf 37,45 EUR) und CA Immobilien (+ 0,52 Prozent auf 27,16 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Raiffeisen (-5,73 Prozent auf 16,96 EUR), Frequentis (-4,33 Prozent auf 26,50 EUR), IMMOFINANZ (-3,11 Prozent auf 24,90 EUR), FACC (-2,84 Prozent auf 6,84 EUR) und Rosenbauer (-2,37 Prozent auf 37,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 457 806 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,039 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,66 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

