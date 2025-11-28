SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 17,89 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,588 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 57,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 319,20 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 219,20 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete ABB (Asea Brown Boveri) eine Marktkapitalisierung von 103,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at