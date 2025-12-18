Brenntag Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer gründlichen Überprüfung des Bewertungsmodells habe er seine Schätzungen für 2025 und die Folgejahre reduziert, um der geringeren Ertragsbasis und dem Ausbleiben eines konjunkturellen Aufschwungs Rechnung zu tragen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese schwächeren Aussichten schienen jedoch bereits mehr als eingepreist zu sein, da die Aktie des Chemikalienhändlers im laufenden Jahr um rund 30 Prozent hinter dem Dax zurückgeblieben sei./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,37 €
|
Abst. Kursziel*:
17,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,10%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
