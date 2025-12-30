Brenntag Aktie
Brenntag-Aktie gefragt: Erneute Aufstockung durch Kühne nicht auszuschließen
In einer am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilung, die mit Überschreiten der 20-Prozent-Schwelle fällig wurde, teilte die Kühne Holding AG mit, sie verfolge "die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der Brenntag und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien bzw. Stimmrechten innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen".
Die Investition diene der Umsetzung strategischer Ziele, hieß es weiter. Es werde keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Konzerns angestrebt. Im Aufsichtsrat wird die Kühne-Holding von ihrem CEO Dominik de Daniel vertreten, der seit der Hauptversammlung im vergangenen Mai einen Sitz in dem Gremium hat. Eine weitere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen bei Brenntag werde derzeit nicht angestrebt.
Via XETRA klettert die Brenntag-Aktie zwischenzeitlich um 0,85 Prozent auf 49,76 Euro.
DOW JONES
