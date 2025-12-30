Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Größter Aktionär 30.12.2025 13:39:40

Brenntag-Aktie gefragt: Erneute Aufstockung durch Kühne nicht auszuschließen

Brenntag-Aktie gefragt: Erneute Aufstockung durch Kühne nicht auszuschließen

Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne schließt eine weitere Aufstockung seiner Beteiligung an dem Chemikalienhändler Brenntag nicht aus.

Die Holding des Logistikunternehmers hatte ihre Beteiligung an Brenntag Anfang Dezember von zuvor gut 15 Prozent auf knapp über 20 Prozent erhöht und war damit wieder zum größten Aktionär des DAX-Konzerns geworden. Die Beteiligung ist aktuell rund 1,4 Milliarden Euro wert. Zweitgrößter Brenntag-Aktionär ist der US-Investor Artisan Partners Limited Partnership, der seine Beteiligung erst im September von zuvor gut 10 auf 15,9 Prozent ausgebaut hatte.

In einer am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilung, die mit Überschreiten der 20-Prozent-Schwelle fällig wurde, teilte die Kühne Holding AG mit, sie verfolge "die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der Brenntag und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien bzw. Stimmrechten innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen".

Die Investition diene der Umsetzung strategischer Ziele, hieß es weiter. Es werde keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Konzerns angestrebt. Im Aufsichtsrat wird die Kühne-Holding von ihrem CEO Dominik de Daniel vertreten, der seit der Hauptversammlung im vergangenen Mai einen Sitz in dem Gremium hat. Eine weitere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen bei Brenntag werde derzeit nicht angestrebt.

Via XETRA klettert die Brenntag-Aktie zwischenzeitlich um 0,85 Prozent auf 49,76 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Brenntag,Brenntag AG

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
