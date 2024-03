Brenntag SE-Aktie erhält von Baader Bank Bewertung: Buy

Die Baader Bank hat Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Sowohl der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) des Chemikalienhändlers im vergangenen Jahr als auch der diesbezügliche Ausblick auf 2024 entsprächen den Erwartungen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Große Impulse für den Aktienkurs in den kommenden Monaten enthielten die Aussagen nicht.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:12 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 83,50 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 18,56 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 142 536 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 0,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2023 wird für den 07.03.2024 terminiert.

