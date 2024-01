Brenntag SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Branchendaten signalisierten, dass sich die Umsätze und Gewinnspannen im US-Chemiehandel stabilisierten, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Freitag vorliegenden Studie. In anderen Ländern sehe es schlechter aus, wobei Deutschland am schwächsten dasteht. Er verwies aber darauf, dass Brenntag im Jahr 2022 rund 36 Prozent seiner Erlöse in den USA erzielte, in Deutschland dagegen nur 10 Prozent./edh/tih





Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:51 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 80,86 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 9,94 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 86 910 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2024 um 2,8 Prozent ein. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

