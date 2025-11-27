Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
28.11.2025 00:27:08
Business-Service auch in Economy: Lufthansa-Chef kündigt Verbesserungen in allen Klassen an
Über die Jahre sind Kabine und Service bei der Lufthansa in den Hintergrund gerückt. Die Fluggesellschaft verliert deshalb ihren fünften Stern in einem internationalen Vergleich. Jetzt startet die Aufholjagd: Die Kranich-Airline will mit Neuerungen auftrumpfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer zu 400.000 Euro Strafzahlung an Eurowings verurteilt (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|Söder greift Dauer-Nehmerländer von Länderfinanzausgleich an (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Lufthansa-Aktie steigt: Betriebsrenten seien nicht finanzierbar - CEO stellt Bedingung für Zusagen zur Flotte (dpa-AFX)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)