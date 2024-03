Buy von Warburg Research für Zalando-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Strategie-Update des Modehändlers untermauere seine positive Einschätzung zur Aktie und auch den Ausblick des Dax-Konzerns, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Zalando befand sich um 12:57 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 21,94 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 105,10 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 108 219 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2024 um 2,3 Prozent zu. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht.

