Carl Zeiss Meditec deutlich fester: UBS hebt Kursziel an - Kaufempfehlung

Der Aktienkurs stieg am Montag um rund 3,8 Prozent auf 97,24 Euro, was den ersten Platz in einem schwächelnden MDAX bedeutete.

Carl Zeiss Meditec überwanden damit wieder die 21-Tage-Linie. Dieser kurzfristige Trendindikator ist immer noch nach oben gerichtet und verläuft bei 94,30 Euro. Allerdings lauert der nächste, womöglich hartnäckigere Widerstand bereits in Form der 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiert, bei knapp unter 98 Euro.

Nach Ansicht von UBS-Analyst Graham Doyle wird das getrübte Wachstum von Carl Zeiss Meditec in diesem Jahr einen positiven Wendepunkt erreichen. Er hob das Kursziel daher von 89 auf 125 Euro an und stufte das Papier von "Neutral" auf "Buy" hoch.

Das Unternehmen aus Jena biete eine der besten Wachstumsstorys im Sektor. Trotzdem sei der Bewertungsaufschlag der Aktie im Vergleich zur Branche zuletzt deutlich gefallen, schrieb er. Doyle erwartet von Zeiss in den Jahren 2024 bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent für den Umsatz und 18 Prozent beim Ergebnis je Aktie (EPS).

Aufwärtspotenziale gebe es gleich mehrere, die - mit Blick auf die Konsensumsatzprognose - von vielen Analysten zum Teil noch nicht gesehen würden. Dabei verwies der Experte insbesondere auf die Verdoppelung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie auf die Chancen in den USA, vor allem in Bezug auf Kataraktlinsen (bei grauem Star) oder auch refraktive Laser zur Korrektur von Fehlsichtigkeit.

Zudem sieht der UBS-Analyst erhebliches Potenzial für die mittelfristige Ergebnisentwicklung durch die Übernahme des Augenheilkunde-Spezialisten Dorc.

Der Unternehmensausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024 signalisiert laut Doyle, dass der Tiefpunkt in der Ergebnisentwicklung erreicht werde. Damit dürfte dann auch das Ende des seit drei Jahren andauernden Margenrückgangs erreicht sein. Die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 wird Carl Zeiss Meditec voraussichtlich am 9. Februar bekannt geben.

FRANKFURT (dpa-AFX)