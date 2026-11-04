Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktienbewertung
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04.11.2026 10:43:48
Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie notierte um 10:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 71,10 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 15,33 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144 051 Continental-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 9,2 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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