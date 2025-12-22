BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BASF eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

BASF-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,69 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die BASF-Aktie investierten, hätten nun 218,890 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 578,64 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 19.12.2025 auf 43,76 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,21 Prozent.

Jüngst verzeichnete BASF eine Marktkapitalisierung von 39,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BASF SE

17.12.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 BASF Kaufen DZ BANK
05.12.25 BASF Neutral UBS AG
04.12.25 BASF Outperform Bernstein Research
04.12.25 BASF Neutral UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
