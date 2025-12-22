BASF Aktie

22.12.2025 12:52:43

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.12.2025 / 12:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 7. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 22. Dezember 2025 – Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 1.195.272 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
15.12.2025 123.869 44,2705 XETA
15.12.2025 22.238 44,2266 TQEX
15.12.2025 91.961 44,3334 CEUX
15.12.2025 11.932 44,2234 AQEU
16.12.2025 58.040 44,7937 XETA
16.12.2025 11.656 44,7492 TQEX
16.12.2025 51.545 44,7877 CEUX
16.12.2025 3.759 44,6989 AQEU
17.12.2025 204.827 44,2049 XETA
17.12.2025 27.589 44,1705 TQEX
17.12.2025 124.710 44,1774 CEUX
17.12.2025 15.412 44,1803 AQEU
18.12.2025 56.953 44,0737 XETA
18.12.2025 17.513 44,0017 TQEX
18.12.2025 67.455 44,0410 CEUX
18.12.2025 8.079 43,9754 AQEU
19.12.2025 159.883 43,8930 XETA
19.12.2025 22.803 43,8831 TQEX
19.12.2025 98.608 43,8796 CEUX
19.12.2025 16.440 43,8723 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 7.676.947 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250220  22.12.2025 CET/CEST

