Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Langfristige Performance
|
29.12.2025 10:03:51
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile an diesem Tag bei 30,32 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 329,815 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (40,71 EUR), wäre das Investment nun 13 426,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,27 Prozent vermehrt.
Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
22.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
22.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
22.12.25
|DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
16.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
16.12.25
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
15.12.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Analysen
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,79
|0,17%