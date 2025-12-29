DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile an diesem Tag bei 30,32 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 329,815 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (40,71 EUR), wäre das Investment nun 13 426,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,27 Prozent vermehrt.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at