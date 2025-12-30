Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

30.12.2025 12:27:33

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.12.2025 / 12:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung und Schlussmeldung

Am 29. Dezember 2025 wurden insgesamt 339.449 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
29. Dezember 2025 12.903 40,7986 526.423,70 AQEU
29. Dezember 2025 115.587 40,8039 4.716.394,95 CEUX
29. Dezember 2025 12.959 40,8111 528.870,77 TQEX
29. Dezember 2025 198.000 40,8018 8.078.761,06 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs 14.124.564 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die erste Tranche des durch Ad hoc-Mitteilung vom 17. Juni 2025 bekanntgemachten Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft ist damit abgeschlossen.

Die Fresenius Medical Care AG berichtet regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


30.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2252732  30.12.2025 CET/CEST

