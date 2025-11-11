DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Scout24 gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Scout24-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Scout24-Papiers betrug an diesem Tag 55,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Scout24-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,797 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 93,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 167,09 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,09 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Scout24 eine Marktkapitalisierung von 6,74 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ein Scout24-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at