17.11.2025 10:03:54

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel wäre ein BASF-Investment von vor einem Jahr heute wert

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel wäre ein BASF-Investment von vor einem Jahr heute wert

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das BASF-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,15 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,318 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (43,47 EUR), wäre das Investment nun 100,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,75 Prozent.

Der Börsenwert von BASF belief sich jüngst auf 38,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten

Analysen zu BASFmehr Analysen

12.11.25 BASF Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BASF Neutral UBS AG

Aktien in diesem Artikel

BASF 42,67 -1,32% BASF

Börse aktuell - Live Ticker

Vor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

