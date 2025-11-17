BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Rentable BASF-Anlage?
|
17.11.2025 10:03:54
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel wäre ein BASF-Investment von vor einem Jahr heute wert
Vor 1 Jahr wurde das BASF-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,15 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,318 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (43,47 EUR), wäre das Investment nun 100,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,75 Prozent.
Der Börsenwert von BASF belief sich jüngst auf 38,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: BASF SE
Analysen zu BASFmehr Analysen
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|42,67
|-1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.