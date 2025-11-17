DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel wäre ein BASF-Investment von vor einem Jahr heute wert

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das BASF-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,15 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,318 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (43,47 EUR), wäre das Investment nun 100,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,75 Prozent.

Der Börsenwert von BASF belief sich jüngst auf 38,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at