Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Beiersdorf-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Beiersdorf-Aktien gewesen.

Am 22.12.2015 wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 82,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,180 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Beiersdorf-Anteile wären am 19.12.2025 1 142,27 EUR wert, da der Schlussstand 93,78 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 20,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten