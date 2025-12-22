DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Beiersdorf-Aktien gewesen.

Am 22.12.2015 wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 82,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,180 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Beiersdorf-Anteile wären am 19.12.2025 1 142,27 EUR wert, da der Schlussstand 93,78 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 20,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at