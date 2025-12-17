DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Brenntag SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Brenntag SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,16 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 171,939 Brenntag SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie auf 49,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 521,32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,79 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Brenntag SE betrug jüngst 7,18 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Brenntag SE-Papiers bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at