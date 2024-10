DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Deutsche Börse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 137,65 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hat, hat nun 72,648 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 444,97 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 02.10.2024 auf 212,60 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 15 444,97 EUR entspricht einer Performance von +54,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 38,59 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Papiere an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Damals wurde der erste Kurs des Deutsche Börse-Papiers bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at