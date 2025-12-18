Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Profitabler Deutsche Börse-Einstieg? 18.12.2025 10:03:28

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Deutsche Börse-Investment verdienen können.

Am 18.12.2022 wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Deutsche Börse-Anteile bei 165,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,030 Anteile im Depot. Die gehaltenen Deutsche Börse-Papiere wären am 17.12.2025 1 309,01 EUR wert, da der Schlussstand 217,10 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 30,90 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 39,95 Mrd. Euro. Das Deutsche Börse-IPO fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Deutsche Börse-Aktie lag damals bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Deutsche Börse

