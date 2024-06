DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier letztlich bei 323,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,921 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 285,71 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 07.06.2024 auf 462,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 42,86 Prozent gleich.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at