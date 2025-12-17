Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens-Investment im Blick
|
17.12.2025 10:03:57
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.12.2024 wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens-Anteile bei 192,92 EUR. Bei einem Siemens-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,183 Siemens-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 231,08 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 16.12.2025 auf 237,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,11 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Siemens eine Börsenbewertung in Höhe von 186,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:59
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
16:10
|Prestigeauftrag für schnelle Siemens-Züge in Vietnam (dpa-AFX)
|
15:58