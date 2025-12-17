DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Siemens eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.12.2024 wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens-Anteile bei 192,92 EUR. Bei einem Siemens-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,183 Siemens-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 231,08 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 16.12.2025 auf 237,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,11 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Siemens eine Börsenbewertung in Höhe von 186,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at