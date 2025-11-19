DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Siemens Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Siemens Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,68 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 681,431 Siemens Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (106,95 EUR), wäre die Investition nun 72 879,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 628,79 Prozent vermehrt.

Siemens Energy wurde am Markt mit 97,95 Mrd. Euro bewertet. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at