Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Frühe Investition
|
19.11.2025 10:05:09
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Siemens Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,68 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 681,431 Siemens Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (106,95 EUR), wäre die Investition nun 72 879,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 628,79 Prozent vermehrt.
Siemens Energy wurde am Markt mit 97,95 Mrd. Euro bewertet. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.25