DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Brenntag SE-Papier bei 59,10 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,692 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,66 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 23.12.2025 auf 48,85 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,34 Prozent.

Zuletzt verbuchte Brenntag SE einen Börsenwert von 7,11 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Papiere an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

