Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Rentabler Continental-Einstieg?
|
17.12.2025 10:03:57
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Continental-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 151,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,592 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.12.2025 438,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66,52 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 56,15 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Continental eine Marktkapitalisierung von 13,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
