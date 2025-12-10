Continental Aktie
|64,94EUR
|0,54EUR
|0,84%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Continental von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 70 Euro angehoben. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Aktien von Conti stuften sie nach ihrem guten Lauf ab, die abgespaltene Aumovio empfehlen sie aber./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
64,66 €
|
Abst. Kursziel*:
8,26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,79%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|Analyse: Underperform-Bewertung für Continental-Aktie von Bernstein Research (finanzen.at)
|
03.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.at)