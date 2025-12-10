Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Continental-Investment im Blick 10.12.2025 10:04:06

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Continental eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Continental-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Continental-Aktie bei 76,14 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Continental-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,313 Continental-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 64,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,92 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Continental eine Börsenbewertung in Höhe von 12,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

09:16 Continental Equal Weight Barclays Capital
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
