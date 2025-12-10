Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktieneinstufung
|
10.12.2025 10:07:48
Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie schlechter
Die britische Investmentbank Barclays hat Continental von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 70 Euro angehoben. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Aktien von Conti stuften sie nach ihrem guten Lauf ab, die abgespaltene Aumovio empfehlen sie aber.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 64,62 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,33 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 41 604 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 36,0 Prozent aufwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
