Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Aktieneinstufung 10.12.2025 10:07:48

Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie schlechter

Die detaillierte Analyse des Continental-Papiers wurde von Barclays Capital-Analyst Erwann Dagorne durchgeführt.

Die britische Investmentbank Barclays hat Continental von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 70 Euro angehoben. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Aktien von Conti stuften sie nach ihrem guten Lauf ab, die abgespaltene Aumovio empfehlen sie aber.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 64,62 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,33 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 41 604 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 36,0 Prozent aufwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

09:16 Continental Equal Weight Barclays Capital
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Continental AG 64,94 0,84% Continental AG

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken am Mittwoch Verluste ein. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

