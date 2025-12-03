Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einstufung im Blick 03.12.2025 17:49:50

Analyse: Underperform-Bewertung für Continental-Aktie von Bernstein Research

Analyse: Underperform-Bewertung für Continental-Aktie von Bernstein Research

Die detaillierte Analyse des Continental-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Harry Martin durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach einer Rede des Finanzchefs auf einer hauseigenen Konferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Laut dem Manager hat der Reifenhersteller für sein zum Verkauf stehendes Kunststoffgeschäft Contitech vor allem das Interesse von Finanzinvestoren geweckt, wie Analyst Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Derweil ließen sich früher erreichte Margen von rund 20 Prozent im Reifengeschäft wegen stärkerer Konkurrenz und Zollbelastungen nicht mehr halten, der Konzern peile durch die Umstrukturierung eine Verbesserung auf 15 bis 16 Prozent an.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 17:29 Uhr 1,6 Prozent. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 24,77 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 274 306 Continental-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 39,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahr

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Continental

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten