Analyse: Underperform-Bewertung für Continental-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach einer Rede des Finanzchefs auf einer hauseigenen Konferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Laut dem Manager hat der Reifenhersteller für sein zum Verkauf stehendes Kunststoffgeschäft Contitech vor allem das Interesse von Finanzinvestoren geweckt, wie Analyst Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Derweil ließen sich früher erreichte Margen von rund 20 Prozent im Reifengeschäft wegen stärkerer Konkurrenz und Zollbelastungen nicht mehr halten, der Konzern peile durch die Umstrukturierung eine Verbesserung auf 15 bis 16 Prozent an.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 17:29 Uhr 1,6 Prozent. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 24,77 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 274 306 Continental-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 39,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.