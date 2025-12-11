Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Lohnendes Deutsche Börse-Investment? 11.12.2025 10:03:31

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Deutsche Börse gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 223,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,448 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 219,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,43 EUR wert. Mit einer Performance von -1,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Deutsche Börse war somit zuletzt am Markt 41,17 Mrd. Euro wert. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Deutsche Börse

11.12.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
11.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
10.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

