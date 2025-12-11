Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Lohnendes Deutsche Börse-Investment?
|
11.12.2025 10:03:31
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 223,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,448 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 219,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,43 EUR wert. Mit einer Performance von -1,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Deutsche Börse war somit zuletzt am Markt 41,17 Mrd. Euro wert. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|215,00
|-2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.