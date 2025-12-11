DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Deutsche Börse gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 223,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,448 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 219,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,43 EUR wert. Mit einer Performance von -1,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Deutsche Börse war somit zuletzt am Markt 41,17 Mrd. Euro wert. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

