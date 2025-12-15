DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Rentable DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an diesem Tag bei 39,43 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investierten, hätten nun 25,361 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 46,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 191,48 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,15 Prozent.
DHL Group (ex Deutsche Post) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,84 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils bei 21,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
