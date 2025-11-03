Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Profitables Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment?
|
03.11.2025 10:04:18
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,522 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 164,00 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 31.10.2025 auf 46,56 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 64,00 Prozent gesteigert.
Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
