DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Infineon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Infineon-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Infineon-Anteile an diesem Tag bei 26,67 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 375,023 Infineon-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Infineon-Anteile wären am 14.11.2025 13 236,45 EUR wert, da der Schlussstand 35,30 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,36 Prozent.

Alle Infineon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,85 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Anteile an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Der Erstkurs der Infineon-Aktie lag beim Börsengang bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

