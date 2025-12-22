Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck-Performance im Blick
|
22.12.2025 10:04:06
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 178,55 EUR. Bei einem Merck-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,007 Merck-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 6 681,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 119,30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 33,18 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 51,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Merck KGaA
