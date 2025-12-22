Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Merck-Performance im Blick 22.12.2025 10:04:06

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 178,55 EUR. Bei einem Merck-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,007 Merck-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 6 681,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 119,30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 33,18 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 51,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten