Merck Aktie

118,40EUR -0,10EUR -0,08%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

18.12.2025 07:56:05

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Gesprächen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. In seiner Elektroniksparte sehe der Pharma- und Technologiekonzern perspektivisch die Künstliche Intelligenz (KI), moderne und immer kleinere Transistortechnologien für die Halbleiterindustrie sowie innovative Verpackungsmaterialien als wichtigste Wachstumstreiber, während das Geschäft mit analogen Technologien gedämpft bleibe, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im Laborgeschät kämpften die Darmstädter aktuell mit Gegenwind, erst mittel- bis langfristig dürften sich die Margen erholen./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
119,15 € 		Abst. Kursziel*:
25,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
118,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,69%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:56 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
14.11.25 Merck Buy UBS AG
Merck KGaA 118,40 -0,08% Merck KGaA

09:34 RATIONAL Buy UBS AG
09:07 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09:04 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:03 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:23 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
08:21 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:59 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
17.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
17.12.25 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.12.25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
17.12.25 IONOS Kaufen DZ BANK
17.12.25 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
17.12.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
17.12.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
17.12.25 Hannover Rück Buy UBS AG
17.12.25 AXA Buy UBS AG
17.12.25 Allianz Neutral UBS AG
17.12.25 DocMorris Sell UBS AG
17.12.25 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
17.12.25 VINCI Buy UBS AG
17.12.25 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
17.12.25 Beiersdorf Sell UBS AG
17.12.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
