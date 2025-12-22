DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MTU Aero Engines-Aktie 322,60 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,100 MTU Aero Engines-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 114,38 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 19.12.2025 auf 359,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 11,44 Prozent gestiegen.

Alle MTU Aero Engines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,34 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Anteils fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at